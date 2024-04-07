TFF 3. Lig 1. Grup: Talasgücü Belediyespor: 2 - 52 Orduspor FK: 2
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Talasgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada iki takım da sahadan 1'er puan oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Talasgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada iki takım da sahadan 1’er puan oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Erhan Kaya, Ferhat Dalgıç, Abdullah Polat
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Arda Belen, Yusuf Sefa Karakuzu, İbrahim Öztürk (Murat Karadeniz dk.34), Mehmet Albayrak, Ercan Çiftçi, Cem Özdemir, Canberk Soykuvvet, Ertuğrul Yıldırım (Taylan Özgün dk.56), Süleyman Çelik (Ethem Balcı dk.86) Muhammet Emir Yıldırım (Ramazan Taş dk.56)
52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Emre Sarıkaya, Anıl Şahin, Sergen İlhan (H. İbrahim Kaya dk.77), Enes Yetim (Hüsamettin Tut dk.77), Ali Kemal Başaran (Kerem Şenyüz dk.88), Hüseyin Furkan (Sinan Akaydın dk.70), Kadir Arı, Nazmi Candoğan, Mustafa Yılmaz, Yusuf Atasoy (Oğuzhan Öztürk dk.70)
Goller: Taylan Özgün (dk.65), Süleyman Çelik (dk.72) (Talasgücü Belediyespor), Yusuf Atasoy (dk.22), Mustafa Yılmaz (dk.47) (52 Orduspor FK)
Sarı Kartlar: Arda Belen, Canberk Soykkuvvet, Mehmet Albayrak (Talasgücü Belediyespor), Enes Yetim, Hüseyin Furkan Uslu, Sinan Akaydın (52 Orduspor FK)