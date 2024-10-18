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  • Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi

Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tırın içerisine zulalanmış 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tırın içine zulalanmış 730 gram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; tırın içerisine zulalanmış 730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Malatya yol uygulama noktasında bir tırı durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile arama yaptı. Yapılan aramada; tırın kupasının içerisine zulalanmış 1 parça halinde 730 gram narkotik madde ele geçirildi.

’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan tır sürücüsü İ.A. (51) emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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