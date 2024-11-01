Tiyatro oyuncusu Serhat Parıl, 'İzleyiciler bizi sürekli desteklesin istiyoruz'

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda 31 Ekim 2024 tarihinde 'Radar Tiyatro Günleri' kapsamında 2 perde şeklinde ‘On Kişiydiler’ tiyatro oyunu sergilendi. Oyuncu Serhat Parıl, oyun sonrasında yaptığı değerlendirmede; “İzleyiciler öncelikle bizi sürekli desteklesin salonumuza, sahnemize gelsin istiyoruz. Çünkü Kayseri Devlet Tiyatrosu olarak biz 1’inci birinci yaşımızı kutluyoruz. Geçen sene 25 Ekim'de sahnemizi ve perdemizi açtık. Seyircinin desteğine ve bizi yalnız bırakmamasına çok ihtiyacımız var. Uzun bir prova süreci geçirdik aslında geçen sene Mayıs ayında çıkardık oyunumuzu ve çok fazla oynamadık. Bu sene çokça oynayacağız bu oyunu. Oyunun sonunda da söylediğimiz gibi finali kimse bilsin istemiyoruz aslında. Küçük bir sır olarak kalsın istiyoruz. Çünkü gelen seyirci de aynı heyecanla burada olsun, bizi desteklesin çok istiyoruz. Güzel bir hikaye; biraz polisiye biraz korku biraz biraz bilim kurgu gibi adlandırabiliriz aslında ama soru işaretinin çok olduğu, kuşkunun fazla olduğu merak unsurunun ön planda olduğu bir kanavası var” diye konuştu.