İYİ Partili Yücel'den sağlıkta 'Avrupa Sistemi' talebi

Yücel, toplumu sağlık sisteminin hasta ettiğini belirterek, “Türkiye yenidoğan çetesiyle sağlık sistemini bir kez rahat sorgulamak zorunda kaldı. Biz yıllardır anlatıyoruz. Bir kişi aklına düştüğü zaman hastaneye gitmemeli eğer hastaneye gitmesi gerekiyorsa Avrupa sistemi getirilmelidir. Önce aile hekimine gidip, hekim doktora gözükmelisin dediği takdirde hastaneye gidilmeli. Eğer zaten özel hastaneye gidildiyse tomografi tahliller derken en aşağı beş bin liramız gidiyor. Veyahutta devlet hastanesine gidildiği zaman aylardır sıra bekleyip belki de o esnada hastalanıyorsunuz. Kayseri’de bundan 20-30 yıl önce üç tane hastane varken bu kadar çok hasta yoktu. Toplumu siz hasta ettiniz” dedi.



İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sağlık sisteminde Avrupa sisteminin getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yücel, “Biz yıllardır anlatıyoruz. Bir kişi aklına düştüğü zaman hastaneye gitmemeli; eğer gitmesi gerekiyorsa Avrupa sistemi getirilmelidir. Önce aile hekimine gidip, hekim doktora gözükmelisin dediği takdirde hastaneye gidilmeli. Ama biz her konuda hastaneye koşuyoruz” diye konuştu.

Ayrıca, özel hastanelerdeki maliyetlere dikkat çeken Yücel, ”Türkiye yenidoğan çetesiyle sağlık sistemini bir kez rahat sorgulamak zorunda kaldı. Biz yıllardır anlatıyoruz. Bir kişi aklına düştüğü zaman hastaneye gitmemeli eğer hastaneye gitmesi gerekiyorsa Avrupa sistemi getirilmelidir. Önce aile hekimine gidip, hekim doktora gözükmelisin dediği takdirde hastaneye gidilmeli. Ama biz acaba dediğimiz her konuyu hastaneye taşıyoruz. Eğer zaten özel hastaneye gidildiyse tomografi tahliller derken en aşağı beş bin liramız gidiyor. Veyahutta devlet hastanesine gidildiği zaman aylardır sıra bekleyip belki de o esnada hastalanıyorsunuz. Kayseri’de bundan yirmiz-otuz yıl önce üç tane hastane varken bu kadar çok hasta yoktu. Toplumu siz hasta ettiniz. Onlarca özel hastaneye hasta taşır müşteri gönderir oldunuz. Bunun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yenidoğan çetesi de bunun bir başlangıcı olmalı. Müfettişler sağlık kuruluşlarını teftiş etmeli. Gerçek hasta ise tabii ki devlet karşılayacak. Bütün masraflar devlete aittir. Dünyada da bu böyledir. Ama Türkiye de özel ya da devlet hastaneleri on yerine yirmi kazanabilmek için insanlardan bütün tahlilleri isteyerek müşteri boyutuna taşıdılar” şeklinde konuştu.