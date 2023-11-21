TOHM Kayseri Yüzme takımı Dünya Açık Su Yarışlarına hazırlanıyor

TOHM Kayseri Yüzme Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri TOHM Kayseri Yüzme Takımı Başantrenörü Ali Özmen, “Bu yaz gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında sporcularımızdan Ahmet Burak Işık ile Muhammet Yusuf Özden, bayrak yarışında üçüncü olan milli takımımızda yer aldılar. Eylül ayında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasına katılım sağladık. Bunyarışlar ile sezonu kapatmıştık. Kısa bir süre dinlendikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başladık. Eylül ayının son haftasında Avrupa Gençler Açık Su Yarışlarına katıldık. Oradan bir derece ile geldik. Şimdi ise Şubat ayında Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Büyükler Açık Su Yarışları’na hazırlanıyoruz. Şimdiden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.