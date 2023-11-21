Kayserispor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maç biletleri bugün satışa sunuldu.

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  • 21.11.2023 16:46
  • Güncelleme: 21.11.2023 17:25
Kayserispor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maç biletleri bugün satışa sunuldu.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Kayserispor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 26 Kasım Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Bugün Passolig kanalıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 100 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL

Doğu Üst Tribün Bileti: 200 TL

Doğu Alt Tribün Bileti: 250 TL

Batı Alt Tribün Bileti: 400 TL

Batı Balkon Bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL

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İHA

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