Tohumluk Vakfı'nın eğitim projesine Yahyalı Belediyesi'nden destek

Yahyalı Belediyesi, Tohumluk Vakfı Kayseri temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'na yapacakları eğitim projesine destek verecek.

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  • 31.08.2023 17:35
  • Güncelleme: 31.08.2023 17:35
Tohumluk Vakfı'nın eğitim projesine Yahyalı Belediyesi'nden destek

Yahyalı Belediyesi tarafından Tohumluk Vakfı Kayseri Temsilciliği’nin Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda yapacağı eğitim projesine destek verilecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden Tohumluk Vakfı İl Temsilcisi Dr. Serra Menekay ve vakıf yöneticileri projeleri hakkında Başkan Öztürk’e bilgi verdiler.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk açıklamasında; “Şuan Yahyalı Yatılı Bölge Okulu’nda yapılacak güzel bir proje için istişarede bulunuyoruz. Köyden gelen öğrencilerimiz oradaki güzellikleri unutmamaları adına bu proje önem arz ediyor. Belediye olarak eğitime hizmetlerimiz devam ediyor. Biz eğitimi, eğitimcileri seviyoruz. Yahyalı Belediyesi eğitim ve eğitimciler için açık bir kapı, bunu çok iyi bilirler. Biz elimizden gelen desteği her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Serra Menekay ise; “ Geçen yıl Haydi Kızlar Spora projesi, hem Belediye Başkanımızın hem de değerli öğretmenlerimizin bizi sevgi ve ilgiyle kucaklamış olmasıyla bir eğitim projesine dönüştü. Bu yıl Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda da bir takım faaliyetlerimiz olacak. Projemiz okul müdürümüzün vizyonu ile daha da genişledi. Projemiz tarım, hayvancılık ve teknolojiyi bir arada yürütecekleri büyük bir proje halini aldı. Köylerden gelip burada okuyan köy çocuklarının okulunu bitirip tekrar hayvancılığa ve çiftçiliğe dönmeleri gerekiyorsa doğru tarım, iyi tarım ilkelerini bilerek dönmelerini istiyoruz. Eğer kendileri dönmese bile ailelerine bunları öğretmelerini istiyoruz. Çünkü çevre ve iklim değişikliği günümüzün en önemli konusu. İleriki günler daha sıkıntılı olacak. Toprağa, havaya, suya sahip çıkan memleketler ayakta kalacak. Biz çocuklara bu bilinci şimdiden vermeyi amaçlıyoruz. Bizi sevgiyle kucaklayıp desteklerini esirgemeyen Esat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

1ha

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