Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Ş.E., Y.K., B.D. ve A.K.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken E.T., H.F., H.G., İ.A. ve E.K., isimli şüpheliler ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan 1 kişi ise adliyeye sevk edildi. 

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  • 31.08.2023 17:33
  • Güncelleme: 31.08.2023 17:33
Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda E.T., H.F, H.G, İ.A ve E.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde 6,90 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 17,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, 800 lira haksız kazançtan ele geçirilen para, 2 adet hassas terazi, aliminyum folyo rulosu ele geçirildi. E.T ve H.F isimli şahıslar ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. 
Adresten araçla kaçmaya çalışan Ş.E, B.D, Z.K ve A.K isimli şahıslar ise kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç yaklaşık 10 sivil araca ve Narkotik Şube Müdürlüğüne ait sivil araca çarparak hasar verdi. 
Olay ile ilgili gözaltına alınan Ş.E., Y.K., B.D. ve A.K. uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. E.T., H.F., H.G., İ.A. ve E.K., isimli şüpheliler ve ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan 1 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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