Tokat Depremi Kayseri'de Hissedildi
Tokat'ta meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem Kayseri'den de hissedildi. Kayseri'de birçok binadaya yaşayan insanlar yollara çıktı.
AFAD verilerine göre, saat 18:11'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre iller ve Kayseri’den de hissedildi.
AFAD verilerine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yerin 5.99 kilometre altında 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 18:11’de meydana gelen deprem Kayseri ve çevre illerden de hissedildi.
Haber Merkezi