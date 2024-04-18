Yazarımız Ali Özkanlı Çocuk Kitapları Fuarında
Gazetemiz köşe yazarlarından, Çocuk Kitapları alanında 13 eseri bulunan Eğitimci Şair/Yazar Ali Özkanlı 19-28 Nisan tarihlerinde Millet Bahçesi'nde açılacak olan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde kitaplarını imzalayacak.
19-28 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesinde açılacak olan çocuk kitapları fuarı ve şenliğinde çocuklar kitaba ve eğlenceye doyacak.
ÖZKANLI; Çocuklar için yazmış olduğu değerler eğitimi ile ilgili 'Kasabanın Fedaileri" ve dini hikayeler serisinden "Allah'ı Tanıyorum Öğreniyorum - Melekleri Tanıyorum Öğreniyorum isimli kitaplarını kendi adına açmış olduğu stantta imzalayacak.
Haber Merkezi