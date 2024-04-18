Yazarımız Ali Özkanlı Çocuk Kitapları Fuarında

Gazetemiz köşe yazarlarından, Çocuk Kitapları alanında 13 eseri bulunan Eğitimci Şair/Yazar Ali Özkanlı 19-28 Nisan tarihlerinde Millet Bahçesi'nde açılacak olan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde kitaplarını imzalayacak.

Yazarımız Ali Özkanlı Çocuk Kitapları Fuarında
Kayseri GündemEditör

19-28 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesinde açılacak olan çocuk kitapları fuarı ve şenliğinde çocuklar kitaba ve eğlenceye doyacak. 

ÖZKANLI; Çocuklar için yazmış olduğu değerler eğitimi ile ilgili 'Kasabanın Fedaileri" ve dini hikayeler serisinden "Allah'ı Tanıyorum Öğreniyorum - Melekleri Tanıyorum Öğreniyorum isimli kitaplarını kendi adına açmış olduğu stantta imzalayacak.

Yazarımız Ali Özkanlı Çocuk Kitapları Fuarında

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü