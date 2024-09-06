TOKİ Kayseri'nin bu ilçesinde 143 konut yapacak

TOKİ'nin Kayseri'de devam ettirdiği projelere bir yenisi daha eklendi. Toki Kayseri'nin en büyük ilçesinde daha 143 konutluk bir proje yaptı.

TOKİ Kayseri'nin bu ilçesinde 143 konut yapacak
Kayseri GündemEditör

TOKİ’nin Develi’de inşa edeceği 143 konutun ihalesi yapıldı.

Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 143 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan inşaatın teslim süresinin ise 450 takvim günü olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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