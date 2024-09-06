Akbıyık'tan Büyükşehir Zabıtasına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na, Zabıta Teşkilatı’nın 198. Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ile Başkan Yardımcısı Cemal Mağara ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ olarak nitelediği, Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel yönetimlerin en önemli hizmet birimlerinden olan ve kentteki kontrol ile denetim faaliyetlerini yürüten zabıta birimine, Zabıta Teşkilatı’nın 198. Yıl Dönümü ve Zabıta Haftası münasebeti ile tebrik ve ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve Başkan Yardımcısı Cemal Mağara tarafından gerçekleşen ziyarette Başkan Akbıyık ve yardımcısı Mağara, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve Zabıta Müdürü Ahmet Teke ile tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Akbıyık’tan Zabıta Teşkilatı’nın Tüm Çalışanları Adına Plaket

Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Akbıyık, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ziyaretinde, Zabıta Daire Başkanı Kayacık ve Zabıta Müdürü Teke’ ye, Zabıta Teşkilatı’nın tüm çalışanları adına plaket takdiminde bulundu. Başkan Akbıyık, Zabıta Teşkilatı’nın Kayseri’de yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederek, Zabıta Haftası’nı tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.