Talas'ta yılın ilk meclisi

Talas Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısında gündeminde bulunan 20 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kararların çok yüksek oranda oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

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  • 03.01.2024 11:06
  • Güncelleme: 03.01.2024 11:20
Talas'ta yılın ilk meclisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısında gündeminde bulunan 20 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kararların çok yüksek oranda oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

Talas Belediye Meclisi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü ait konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı.

Kararlar yüzde 80 oy birliğiyle

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çok değerli meclis üyelerimiz öncelikle 2024 yılı hepimize hayırlı olsun. 2023 yılında yüzde 80 oranında oy birliğiyle Talasımız için birçok karar aldık. Şükürler olsun ki kararlarımız hep huzur içerisinde ve gönül birliği içinde geçti. Bundan böyle de önümüzdeki yılda ve yıllarda kısmet olursa hep aynı şekilde huzurla Talas’a ve şehrimize hizmet edelim. Alacağımız kararlar Talas’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun.” dedi.

Meclis oturumunda çeşitli konularla birlikte denetim komisyonuna üye seçimleri de yapıldı.

Yapılan seçimlerde denetim komisyonunda Ragıp Dost, Musa Soykarcı, Yüksel Sungur, Hasan Özsoy ve Berrin Özen görev aldı.

Meclis, 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ocak ayı ikinci oturumunda toplanmak üzere sona erdi.

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İHA

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