Tomarza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Tomarza’da 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un Hükümet Konağı önünde Mozoleye Çelenk Sunması ile başladı. Program daha sonra Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Papak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından Öğretmenler Günü konulu şiirler ve şarkılar öğrenciler tarafından okunarak slayt gösterileri izletildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt konuşmasında programa katılan herkese teşekkür ederek Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenleri saygıyla andı. Salonda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajının okunmasının ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapıldı.

Yemin töreninin ardından protokol tarafından öğretmenlere çiçek takdim edildi.