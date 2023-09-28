Tomarza'da Patates Hasadı Başladı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde 2023 yılı patates hasadı başlaması ile birlikte bu yıl ortalama 300 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor.

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  • 28.09.2023 11:56
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:41
Tomarza'da Patates Hasadı Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde 2023 yılı patates hasadı başlaması ile birlikte bu yıl ortalama 300 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre 2023 yılı içerinde ilçede 50 bin dekar araziye patates ekimi yapıldı. Dekar başı 6 ton olmak üzere toplamda 300 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor. Yetkililer; özellikle çiftçilerin 3+1 kurallara dikkat edilmesi, patates ekimi yapılan alana 2 yıl farklı tarım ürünlerinin ekilmesi için uyarılarda bulundu.

İlçede sökümü yapılan patatesler; nakliye araçları ile Nevşehir’de bulunan soğuk hava depolarına götürülerek muhafaza altına alınıp ilk olarak 2024 yılında ekilecek patatesin tohumluğu ayrılarak geriye kalan patatesin büyük bir bölümü cips olarak tüketiliyor. Patates hasadı ise ilçede yaklaşık 1 ay civarında sürdüğü öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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