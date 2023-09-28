Hicaz'da Osmanlı İzleri Anlatılacak
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Hunat Kültür Merkezi programları devam ediyor. Bu haftaki programda Yazarımız Vedat Önal, Osmanlı İmparatorluğunun Hicaz coğrafyasına bıraktığı izler anlatılıyor.
- 28.09.2023 11:41
- Güncelleme: 28.09.2023 11:41
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Hunat Kültür Merkezi programları devam ediyor. Bu haftaki programda Osmanlı İmparatorluğunun Hicaz coğrafyasına bıraktığı izler anlatılıyor.
TYB Kayseri Şube Sekreteri Vedat Önal'ın katılacağı sohbet programı Hunat Kültür Merkezinde Cuma günü saat 18.00 de gerçekleştirilecek.
Haber Merkezi
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