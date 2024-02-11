Tomarza'da sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindekiler Tomarza ilçesinde temaslarda bulunarak, ilçede sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcıları Levent Kaşikan, Mustafa Uğuz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, İl Kalite Koordinatörü Metin Atik ve ilgili birimlerin personeliyle, Tomarza ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Ziyaret çerçevesinde Tomarza Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulunan ekipler, idari ve hizmet sunum alanlarını dolaşarak ön değerlendirme raporu hazırladı. Hazırlanan rapor, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda tüm ayrıntıları ile incelenerek, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda genel bir değerlendirme konuşması yapan Erşan; "Müdürlüğümüz hizmet başkanlıklarında görevli arkadaşlarımız belirli aralıklarla ilçelerimizi ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuyorlar. Buradaki amacımız hem sağlık tesislerimizi zinde tutup sunulan sağlık hizmetlerin çıtasını en tepeye taşımak, hem de oluşabilecek problemleri öncesinde tespit edip gereken önlemleri zamanında almak. Bu istikamette ekiplerimizin hazırladığı rapor eşliğinde, ilçede sunulan sağlık hizmetlerin daha kaliteli, verimli ve ulaşılabilir olması adına neler yapılabileceği konusunu hep birlikte istişare ettik. İlçe Kaymakamımız Ali Buzkaya’ya desteklerinden, Tomarza Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şerife Katırcılar ve hastane personelimize de gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.