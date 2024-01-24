Tomarza'nın kabak çekirdeğinin pazarı genişleyecek

Tomarza Kaymakamlığı girişimleri ile üreticilerin ürünlerini daha fazla yelpazede satması ve pazarlaması için Kaymakam Ali Buzkaya başkanlığında toplantılar gerçekleştiriliyor.

Çerezlik kabak çekirdeğinin anavatanı olan Tomarza’da üreticilerin daha fazla gelir elde etmesine yönelik ilçe kaymakamlığının çalışmaları devam ediyor. İlçede; tuzlama, kavurma ve paketleme tesisinin hayata geçmesini ile sektördeki pazar payında ciddi manada yer alan çerezlik kabak çekirdeğinin marketlerde satılmasında son aşamalara geçilirken, İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya pazar payının genişlemesi için Kayseri İl Orman ve Tarım Müdürlüğü’nde market temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kaymakam Ali Buzkaya, Kayseri İl Orman ve Tarım Müdürü Bülent Saklav ve yerel market temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem temel maddesi ise çerezlik kabak çekirdeği daha fazla yelpazede tüketici ile buluşturulması oldu.