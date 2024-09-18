  • Haberler
  • Asayiş
  • Toplam 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Toplam 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı', 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Toplam 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ’nitelikli cinsel saldırı’, ’evden hırsızlık’ ve ’hükümlünün kaçması’ suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ’Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (33) ve ’evden hırsızlık’ ve ’hükümlünün kaçması’ suçlarından 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K.’nın (32) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi