Toplam bin 140 yıl hapisle aranan 902 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde düzenlediği 1 aylık operasyonlar neticesinde 1 milyon 897 bin 740 dal makaron, 250 gram kaçak tütün, 4 bin 943 paket kaçak sigara,22 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 23 olay kapsamında 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Aranan şahıslar kapsamında 91 şahıs yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde; 24 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, 37 adet kurusıkı tabanca, 875 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 89 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, 66 hırsızlık şüphelisi yakalanmış ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 545 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 6 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 7 şahsa adli işlem yapılarak kumar oynadığı tespit edilen 24 şahsa toplam 231 bin 175 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam bin 140 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 902 şahıs yakalanarak, 382 şahıs tutuklandı.