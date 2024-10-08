Torunun ölümüne sebebiyet veren dedeye müebbet hapis

Olay, 13 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.B., akşamüzeri geldiği dedesi D.B.’nin evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Torununun silahı aldığını fark eden dede elinden almak için almak isterken silah kazara ateş aldı. İ.B. vurularak başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dede D.B. ise nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık D.B. ile torunu İ.B.’nin annesi babası ve yakınları ile sanık avukatı katıldı.

SANIK D.B.: KABAHATİM YOK

‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma’ suçundan yargılanan tutuklu sanık D.B. “Ben nice yaramazlıklarına maruz kaldım, bir fiske vurmadım. Ben o gün zapt etmeye çalıştım. Kabahatim yok. Komşumun evini tarayacak hem kendini hem onları yakacaktı. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık D.B.’ye ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘Ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis verirken bu ceza ertelendi.