Trabzonlu futbolcular battaniyelere sarıldı
Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
- 27.11.2023 21:09
- Güncelleme: 27.11.2023 21:09
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Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor’u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
İHA
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