Trendyol Süper Lig: E.Y. Sivasspor: 2 Trabzonspor: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, Trabzonspor'u Sivas 4 Eylül Stadyumunda konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı.
- 27.11.2023 21:00
- Güncelleme: 27.11.2023 21:00
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, Trabzonspor’u Sivas 4 Eylül Stadyumunda konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Charisis pasını Saiz’e aktardı. Ceza alanı dışından Saiz’in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
8. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Burak Kapacak’ın şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topa hakim oldu.
20. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında ceza sahası içerisindeki Manaj’ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu takip eden Manaj kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
26. dakikada Pepe’nin ceza sahası içerisinden yaptığı şutta defans topu çıkartmayı başardı.
39. dakikada Visca’nın pasında topu kontrol eden Pepe, ceza sahası içine girerek sol ayağıyla yaptığı şutta top filelere gitti. 1-2
45. dakikada Trezeguet’in pasında ceza alanı içerisindeki Onuachu, dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Keita, N’jie, Geouveia, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Marut Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Rayyan (Trezeguet dk. 40), Denswil, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdulkadir Ömür, Visca, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Enis Bardhi, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Saiz (dk.4), Manaj (dk.20) (Sivasspor), Pepe (dk. 39), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor)