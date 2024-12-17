Kayseri'de Adli Tıp Grup Başkanlığı kuruldu

Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın 16.'sı Kayseri'de kuruldu. Daha önce Kayseri'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Başkanlığına gidiyor ve adli süreç uzuyordu.

Kayseri'de Adli Tıp Grup Başkanlığı kuruldu

İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığına Türkiye'nin her yerinden numuneler gidiyor ve bu da adli süreci ister istemez uzatıyordu. Bunun önüne geçebilmek adına belirli bölgelerde grup başkanlıkları kurulmaya başlandı. Kurulan Grup Başkanlıklarının 16.sı da Kayseri'de kuruldu.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de 16.’sı Kayseri’de kurulan Adli Tıp Grup Başkanlığı’nı sosyal medyadan duyurarak, “Bulunduğumuz bölgede birçok alanda önemli bir merkez olan Kayseri’mize bir müjde daha. Türkiye’de 16.’sı Kayseri’de kurulan Adli Tıp Grup Başkanlığı şehrimize hayırlı olsun. Adli vakaların hızla çökülmesi adına Kayseri’miz önemli bir merkeze sahip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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