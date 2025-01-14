Trafik ekipleri 37 yolcu otobüsünü denetledi
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından 37 adet şehirler arası yolcu otobüsü ve sürücüsü denetlendi yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 37 adet şehirler arası yolcu otobüsü ve sürücüsü denetlendi. Yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada ise, “Yolculuk esnasında emniyet kemerlerimizi takalım, hayata tutunalım. Tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar dileriz” denildi.