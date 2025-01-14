Trafik ekipleri 37 yolcu otobüsünü denetledi

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından 37 adet şehirler arası yolcu otobüsü ve sürücüsü denetlendi yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik ekipleri 37 yolcu otobüsünü denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 37 adet şehirler arası yolcu otobüsü ve sürücüsü denetlendi. Yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada ise, “Yolculuk esnasında emniyet kemerlerimizi takalım, hayata tutunalım. Tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar dileriz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar'ı Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar’ı Ağırladı
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!