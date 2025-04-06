Trafik ekiplerinden emniyet kemeri kullanımı uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince otobüslerde emniyet kemeri kullanımı hakkında vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Emniyet Kemeri Kullanımı yasal bir sorumluluktur. Güvenliğiniz için lütfen seyahat süresince emniyet kemerinizi takınız.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”