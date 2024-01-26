Trafik ışıklarında bekleyen aracın sürücüsü silahla yaralandı

Olay saat 17.00’de Melikgazi İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı ile Şehit Taha Çarım Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezinden OSB istikametine giden M.A.M. trafik ışıklarında durdu. Husumetlisi M.A.B.’nin içinde bulunduğu araç da ışıklarda durdu. M.A.B. tabanca ile M.A.M.’ye doğru 7-8 el ateş ettikten sonra kaçtı. M.A.M. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenilirken polis ekipleri M.A.B. ve beraberindekileri yakalamak için çalışma başlattı.