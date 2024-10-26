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  • Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Kayseri'ye getirildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Kayseri'ye getirildi

Erzincan-Sivas Karayolu'nda meydana gelen kazada üç kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınarak memleketleri Kayseri'ye getirildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Kayseri'ye getirildi

Erzincan- Sivas Karayolu mevki üzerinde dün akşam üzeri trafik kazası meydana geldi. Kazada A.S. kontrolündeki otomobil, TIR'a çarparak altına girdi. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken şoför A.S. ile otomobilde bulunan E.S. ve S.P. yaşamını yitirdi. Otomobildeki bir diğer yolcu ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi aileleri tarafından alınarak memleketleri Kayseri'ye getirildi. Cenazelerden ikisinin Cırgalan’da, birinin ise Asri Mezarlık’ta defnedileceği bildirildi. Hayatını kaybeden E.S. ve S.P.’nin yakın zamanda evlenecekleri ve düğün hazırlığında oldukları öğrenildi.

Haber Merkezi

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