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Trafik kurallarına aykırı taşımacılık yapan araca 2 bin 72 TL ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafik kurallarına aykırı taşımacılık yapan araca 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik kurallarına aykırı taşımacılık yapan araca 2 bin 72 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli taşımacılık kameralara yansıdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden  2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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