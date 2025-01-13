Trafik kurallarına aykırı taşımacılık yapan araca 2 bin 72 TL ceza
Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafik kurallarına aykırı taşımacılık yapan araca 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli taşımacılık kameralara yansıdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden 2 bin 72 TL cezai işlem uygulandı.