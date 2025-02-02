'Trafik sigortası fiyatları daha da artacak'

Trafik sigortası, insanların araçlarını olası risklere karşı teminat altına almak için ödedikleri prim karşılığında aldıkları güvenceyi ifade eder. Ancak, son yıllarda araç sigortası fiyatlarındaki artışın sebepleri arasında yedek parça maliyetlerinin yükselmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve kazaların ardından açılan tazminat davalarının sayısındaki artış gibi faktörler öne çıkıyor. Bu durum, sigorta şirketlerinin mali yükünü artırırken, araç sigortası primlerinin de ciddi şekilde yükselmesine neden oldu. Pandemi sonrası araç sigortası fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşlar için ekonomik anlamda büyük bir yük oluşturmuş durumda.

Son dönemde araç sigortalarının fiyatlarının artış gösterdiğini ve bu artışın sebepleri arasında araç sayısının artması, kaza oranlarının yükselmesi, artan onarım ve yedek parça maliyetleri, enflasyon ve ekonomik zorlukların yer aldığını belirten Sigorta Uzmanı İhsan Bilgin Ünal; “Sigorta insanların mallarını ya da kendilerini teminat altına almasıdır. Herhangi bir kaza sonucu araçlarına, evlerine, iş yerlerine veya kendilerine bir zarar gelirse, onun karşılığında ufak ödedikleri belirtilere karşılık mallarını ya da canlarını bir şekilde teminat altına almaktır. Yani para alırlar karşılığında. Yani en azından sigorta yaparak bütün bu durumu zarar gördükleri kısma bir nebze olsun parasını alarak hayatlarını ettirirler. Trafik sigortaları aracın üçüncü şahıslara verdiği zararları, bu insan olabilir, hayvan olabilir, başka bir araç, başka bir mal olabilir, cansız varlık olabilir. Üçüncü şahıslara verilen zararlar poliçede yazan limitlere kadar öder. Kaskoda aracın başına bir iş gelirse, yanar, hırsızlık olur veya bir kaza yaparsa, kendi aracını öder. Sigorta maliyetleri artmasının sebebi, yedek parça fiyatlarının artması, dolar ve Euro’dan kaynaklanan maliyetlerin artması sebebiyle, aracı bir oto tamirhane servise gönderdiğimizde eskiden 5000 lira olan bir maliyet, şimdi 15.000 lira, 20.000 lira, 25.000 lira çıkabiliyor. Yani bu maliyetlerin artmasından dolayı sigorta fiyatları da artıyor. Bir diğer sebep de, ölüm ve sürekli sakat kalınan kazalarda insanların 10 yıl geriye dönük tazminat davası açma hakkı oluyor. Bundan dolayı sigorta şirketlerine büyük bir yük geliyor. Yani poliçede yazan limitlere kadar insanlar dava açabiliyor ve de bu genelde kazanılıyor ölüm ve sakat kalma durumlarında. Sigorta şirketlerinde bu yük daha da artmaya başladı, sürekli bu davalar açılmaya başladı. Bütün bunlardan dolayı sigorta fiyatları, önceki yıllara nazaran çok çok arttı. Bir pandemi döneminde 400 lira, 500 lira kesilen sigortalar, şu an 7.500 liraya, 8.000 liraya kesiliyor, yüzde 40’lık, yüzde 50'lik bir artış gerçekleşti geçen yıla göre bu çok ciddi bir artış.Bu şekilde gittiği sürece bu maliyetler daha da artacaktır, yani sigorta fiyatları daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.



‘YENİ TARİFE İLE SATIN ALINAN HER ARACIN EN AZ BİR YIL SİGORTASI VAR’

Trafik sigortalarındaki yeni tarife ile birilikte satın alınan her aracın en az bir yıl sigortası olacağın belirten Ünal; “Yeni tarife ile araba alım satımlarında sigortası olmayan bir aracın satışı yapılamıyor. Bu tarife ile 5 Aralık 2024 den itibaren artık aracı alacak kişi alacağı arabayı belirleyip önceden trafik sigortasını yaptırıp daha sonra notere gidip devrini alabiliyor aracın sigortasını yaptırmadan satışını gerçekleşmiyor. Yeni Tarife daha mantıklı oldu yani en azından şu anda satın alınan her aracın en az bir yıl sigortası var” şeklinde konuştu.