Trafikte kural ihlalleri cezasız kalmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan “Kırmızı ışık ihlali kamerada”, “Çevreye Rahatsızlık Veren Motosiklet” ve “Seyir halindeki kamyonet arkasında bulunan malzemeleri dökerek ilerliyor” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; “Kırmızı ışık ihlali kamerada” paylaşımına konu 2 araç ekiplerimizce tespit edildi ve araçların tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

“Çevreye Rahatsızlık Veren Motosiklet” paylaşımına konu motosiklet ekiplerce tespit edildi ve sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden bin 986 lira ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerinden bin 406 lira olmak üzere toplam 3 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

“Seyir halindeki kamyonet arkasında bulunan malzemeleri dökerek ilerliyor” paylaşımına konu araç da tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 72 lira cezai işlem uygulandı.