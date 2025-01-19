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Trafikte makas atan araç sürücüsüne 2 bin 167 TL ceza

Kayseri'de makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücüye polis ekipleri tarafından 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Trafikte makas atan araç sürücüsüne 2 bin 167 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘hızla makas atarak ilerledi trafikteki arabaları tehlikeye attı’ paylaşımı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden  toplam 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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