Trafikte makas atan araç sürücüsüne 2 bin 167 TL ceza
Kayseri'de makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücüye polis ekipleri tarafından 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘hızla makas atarak ilerledi trafikteki arabaları tehlikeye attı’ paylaşımı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.