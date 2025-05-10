Başkan Büyükkılıç, 'Koruyucu hekimliğe yönelmeliyiz'

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, akademisyen ve bilim insanları ile öğrenciler katıldı.

“ÖZGÜVENLİ ÖĞRENCİLER, ÖZGÜVENLİ ŞEHRE YAKIŞIR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ‘Özgüvenli öğrenciler, özgüvenli şehre yakışır’ sözleri ile başladığı konuşmasında Kayseri’nin özgüvenli ve Türkiye’ye katma değer üreten bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Üniversiteler ve öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Vali Çiçek, “Her geçen gün Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi yaptıkları bilimsel çalışmalarla başarı hikâyeleri yazıyorlar. Tabii böyle bir şehrin, böyle okulların öğrencileri de başarı hikâyesi yazarlar” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Birileri der ki ‘icat çıkartma’, sizler icat çıkarın. Birileri der ki ‘siz yapamazsınız’, inadına ‘biz yaparız’ diyeceksiniz. Her zaman kendinizi daima güçlü hissedeceksiniz ve zor olduğunu zannettiğiniz alanlara yönelip zoru başaracaksınız. Sizleri kutluyorum, gerçekten gençlerimizin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Tüm bilim adamlarını buraya toplamışsınız. Gençler buraya gelmiş, sektördeki firmalar buraya gelmiş, ne kadar güzel. Ben de bir nörolog olarak sağlıkla ilgili olunca geldim. Öncelikle sağlıklı olmayı öğrenmemiz lazım, koruyucu hekimliği bilmemiz ve bu alana yönelmemiz lazım” diye konuştu.

Alzheimer hastalığı ve dijital bağımlılığa da değinen Büyükkılıç, “Alzheimer ile ilgili erken yaşa doğru çekilme olduğunu görmek bizleri üzmektedir. Dijital zehirlenme dediğimiz, bağımlılık dediğimiz bu alanda teknolojinin, onlara bizim hükmetmemiz yerine onların bize hükmetmiş olması maalesef Alzheimer ile ilgili erken yaşta sürecin başlama riskinin ortaya çıkması hepimizi düşündürmektedir. Bu konuda da çok dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise bilimin insanlığa çok büyük katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek kongrede ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların da bilimin bu katkılarına yeni bir ilerleme katacağını söyledi.