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Tramvaya zarar veren 2 kendini yenemeyen ergen yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından tramvaylara zarar veren kişilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştiren A.D.(13), H.T.(11), tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Tramvaya zarar veren 2 kendini yenemeyen ergen yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye ait tramvaylara zarar veren kişilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştiren A.D.(13), H.T.(11), tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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