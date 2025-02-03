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Erciyes 38 FK'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, dün 7 Eylül Turgutlu ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Erciyes 38 FK'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Ligde son galibiyeti sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Edirnespor’u 1-0’lık skorla yenerek alan Erciyes 38 FK daha sonra oynadığı Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı. Sezonun 13’üncü haftasında evinde Ağrı ekibine yenilen mavi – siyah – beyazlılar daha sonra ise Kahramanmaraş İstiklal, Kırıkkale, Zonguldakspor ve Sebat Gençlik’e yenildi. Dün evinde de 7 Eylül Turgurlu ile golsüz berabere kalan Kayseri takımı haftayı 20 puanla 10’uncu sırada tamamladı. Erciyes 38 FK, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

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