Erciyes 38 FK'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Ligde son galibiyeti sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Edirnespor’u 1-0’lık skorla yenerek alan Erciyes 38 FK daha sonra oynadığı Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı. Sezonun 13’üncü haftasında evinde Ağrı ekibine yenilen mavi – siyah – beyazlılar daha sonra ise Kahramanmaraş İstiklal, Kırıkkale, Zonguldakspor ve Sebat Gençlik’e yenildi. Dün evinde de 7 Eylül Turgurlu ile golsüz berabere kalan Kayseri takımı haftayı 20 puanla 10’uncu sırada tamamladı. Erciyes 38 FK, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.