Tramvayda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kayseri'de bir vatandaş tramvayda bulduğu cüzdanı Ulaşım A.Ş. ekiplerine ulaştırarak cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'Ulaşım A.Ş.'miz örnek bir davranışa sahne olurken yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu' dedi.

Tramvayda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş.'nin raylı sistem araçlarını kullanan yolculardan biri tramvayda bulduğu cüzdanı güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik ekipleri, cüzdanın içinde bir miktar para olduğunu tespit ederek, sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve Kart38 işlem merkezindeki detaylı inceleme sonucunda, cüzdanın 71 yaşındaki Emine Küçükşahin’e ait olduğu belirlendi. Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla cüzdan ve içindeki para sahibine teslim edildi. Cüzdanına kavuşan Emine Küçükşahin, Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerine ve cüzdanı bulan yolcuya teşekkür etti.

'ULAŞIM A.Ş. YOLCULARIMIZA VERDİĞİ GÜVENİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yolcunun örnek bir davranış sergilediğini belirterek; “Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmeleri için hizmet veren Ulaşım A.Ş.’miz örnek bir davranışa sahne olurken yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu. Ulaşım A.Ş.’mizin güvenlik sistemleri üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz Emine teyzemizin yüzünü güldürdü. O da bizlere bolca dua etti, biz de kendisine teşekkür ediyor sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise çalışanlara teşekkür ederek; “Toplu taşıma hizmetlerimizi yürütürken, vatandaşlarımızın güvenliği ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Bu olay, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve toplumsal değerlerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza
Kural ihlali yapan sürücüler ihbar edildi: 10 bin 773 lira ceza
6 kilogram uyuşturucu maddenin satışı engellendi
6 kilogram uyuşturucu maddenin satışı engellendi
Kayseri'de Ferdi Tayfur'un Şarkısı muhtarlık anons sisteminden dinletildi
Kayseri'de Ferdi Tayfur'un Şarkısı muhtarlık anons sisteminden dinletildi
Yolu kapatıp yüksek sesle müzik dinleyen şahıslara ceza
Yolu kapatıp yüksek sesle müzik dinleyen şahıslara ceza
Beştepeler'de dehşet: Kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulundu
Beştepeler'de dehşet: Kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulundu
İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den eski Suriye'ye özlem
İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den eski Suriye'ye özlem
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!