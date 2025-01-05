Tramvayda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş.'nin raylı sistem araçlarını kullanan yolculardan biri tramvayda bulduğu cüzdanı güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik ekipleri, cüzdanın içinde bir miktar para olduğunu tespit ederek, sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve Kart38 işlem merkezindeki detaylı inceleme sonucunda, cüzdanın 71 yaşındaki Emine Küçükşahin’e ait olduğu belirlendi. Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla cüzdan ve içindeki para sahibine teslim edildi. Cüzdanına kavuşan Emine Küçükşahin, Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerine ve cüzdanı bulan yolcuya teşekkür etti.

'ULAŞIM A.Ş. YOLCULARIMIZA VERDİĞİ GÜVENİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yolcunun örnek bir davranış sergilediğini belirterek; “Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmeleri için hizmet veren Ulaşım A.Ş.’miz örnek bir davranışa sahne olurken yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu. Ulaşım A.Ş.’mizin güvenlik sistemleri üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz Emine teyzemizin yüzünü güldürdü. O da bizlere bolca dua etti, biz de kendisine teşekkür ediyor sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise çalışanlara teşekkür ederek; “Toplu taşıma hizmetlerimizi yürütürken, vatandaşlarımızın güvenliği ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Bu olay, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve toplumsal değerlerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.