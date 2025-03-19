Sosyal Medya ihbarına anında trafik cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Hulusi Akar Bulvarı’nda motosiklet ile tehlikeli yolculuk", ''OSB'de ters şeritte ilerleyen servis aracı kamerada'' ve ''Trafikte tehlikeli araç kullanmak'' ihbarı ile alakalı yapılan çalışmalar neticesinde; "Hulusi Akar Bulvarı’nda motosiklet ile tehlikeli yolculuk" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına toplam 3 bin 160 TL cezai işlem uygulandı. ''OSB'de ters şeritte ilerleyen servis aracı kamerada'' paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edildi ve aracın tescil plakasına toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. 'Trafikte tehlikeli araç kullanmak'' ihbarına konu araç ise tespit edilerek araç sürücüsüne toplam 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.