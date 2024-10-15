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Şampiyon güreşçilerden Kayseri'ye ziyaret

Ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar elde eden güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Şampiyon güreşçilerden Kayseri'ye ziyaret
Kayseri GündemEditör

Ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar elde eden güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Dünya çapında Güreş sporuna damga vuran, sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve şube müdürleri ile görüşen Taha Akgül ile Rıza Kayaalp çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, gibi Türk güreşine damga vuran şampiyonluklara doymayan iki başarılı dev ismi il müdürlüğümüzde ağırladık. Elde ettikleri başarıların yanı sıra bundan sonra yapılacak olan projeler ile ilgili istişarelerde gerçekleştirdik. Türk güreşinin dünya zirvesindeki yerini korumak ve elde edilen başarıları perçinlemek için görüş alışverişinde bulunduk. Hem il müdürlüğümüz adına hem de şahsım adına gerçekleştirdikleri bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Haber Merkezi
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