Tramvaylarda ücretsiz WİFİ dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tramvaylarda ücretsiz wifi hizmeti verileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklamada bulunan Büyükkılıç, tramvaylardaki kablosuz internet ile vatandaşların ücretsiz bir şekilde interneti kullanabileceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç şu ifadeleri kullandı: “Tramvaylarımızda ücretsiz Wifi dönemi başladı. Vatandaşlarımız artık tramvaylarımızdaki kablosuz internet imkanlarımızdan yararlanıp yolculukları boyunca ücretsiz internetin tadını çıkarabilecekler. Her şey Kayseri için, her şey vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kayseri’de yaşaması için.”