Troy Kart, Kayseri Ulaşım'da Neden geçmiyor?

Geçtğimiz yıl 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam ve soykırımlarındn sonra ABD ve İsrail menşeili ürünlerin boykot edilmesiyle beraber bir çok kart kullanıcısı Master kart ve Visa kart kullanımını iptal ederek yerli ve milli kart olan Troy Karta geçti.

Ne yazık ki Kayseri Ulaşım A.Ş. toplu taşımada Troy kartın aktive edilmemesinden dolayı, Troy Kart kullanıcıları, tüm ısrar ve çabalarına rağmen mağdur olmaya devam ediyorlar.

Türkiye Kart uygulamasına geçen Kayseri Ulaşım A.Ş:'de Troy Kart'ın geçerli olmaması kullanıcılar açısından sorun olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktif Bank, E-Kent, Mastercard paydaşları ile birlikte ulaşım alanında kullanılmasına rağmen yerli ve milli Troy Kart'ın henüz ulaşımda kullanılamaması sorunu ne yazık ki bir yıldır çözülebilmiş değil.