TÜGVA'dan Ödüllü Kitap Kurdu Yarışması

Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için düzenlediği Kitap Kurdu Yarışması'nın bu yıl 6.sı düzenleniyor.

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  • 27.11.2023 21:16
  • Güncelleme: 27.11.2023 21:16
TÜGVA'dan Ödüllü Kitap Kurdu Yarışması

Türkiye geneli olarak yapılan yarışmada 300 bin gence ulaşılmayı hedefleniliyor. 81 ilde tanıtımına çıkılan projede Tügva Kayseri ekibi de ders zilleri ile birlikte ortaokul ziyaretlerine başladı.

Çok sayıda ortaokul gezen Tügva Kayseri ekibi, öğrencilere Kitap Kurdu yarışmasını tanıtarak bilgiler verdi, merak edilen soruları cevapladı. Ödüller karşısında heyecanlanan öğrenciler, yarışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

Türkiye genelinde katılıma açık olan yarışmada ortaokul öğrencileri “tugva.org” üzerinden başvuru yapabilecekler. Sınav sonunda dereceye giren ilk 10 öğrenciye ise 1.’ye Umre veya Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte)  + danışman öğretmene 15 Bin TL, 2.’ye Bilgisayar + danışman öğretmene 12 bin TL, 3.’ye elektrikli scooter + danışman öğretmene 9 bin TL ve daha pek çok ödül takdim edilecek.
 

Haber Merkezi

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