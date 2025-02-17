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TUİK'e göre ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı

TUİK verilerine göre 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlandı. Buna göre ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu.

TUİK'e göre ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı


 

Haber Merkezi

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