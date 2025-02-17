TUİK'e göre ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı
TUİK verilerine göre 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlandı. Buna göre ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu.
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında %55,1 iken 2024 yılında %52,3 oldu.
Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında %52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %44,0 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %49,5'inin, evli kadınların ise %55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında %50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile %51,0 oldu.
Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubunda 2023 yılında %53,6 olan mutluluk oranı 2024 yılında %46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak %47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında %56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak %54,1 oldu.
Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde 2023 yılında 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 puan artış ile 5,7 olurken kadınlarda 2023 yılında 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 azalış ile 2024 yılında 5,7 oldu.
En yüksek memnuniyet oranı %72,1 ile asayiş hizmetlerinde
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %72,1 olurken bunu sırasıyla %67,4 ile ulaştırma, %63,2 ile sağlık, %58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,9 ile adli ve %53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.
Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken %15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Şubat 2026'dır.