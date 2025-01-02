Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Coin ile dolandırılan binlerce kişi var'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi önünde coin piyasasındaki dolandırıcılıklarla ilgili basın açıklamasında bulundu. Başkan Şahin: “Coin piyasasında henüz yasal alt düzenleme yapılmadığı için komisyoncu tarzında açılan işletmeler var. Danışmanlık adı altında işletme kuruyor ve coin işi yapıyor. İnsanlardan, birileri adına şu coine yatırım yapacağız, alıp satacağız diye kandırarak şirketler kurup insanların paralarını alıp takibe başlıyorlar. Bununla ilgili Türkiye’de şu anda yüzlerce aracı şirket var. Bu aracı şirketlerin merkezleri her yerde var ama her yere başka isimlerde şirketler kurmuşlar. O şirketler üzerinden para topluyorlar. Ama bunun kaynağı tek bir yer. Zaten savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Başka illerde de bulunulmuş. Gerekli soruşturma takibi yapılıp cezalandırma yapılacak inşallah diye bekliyoruz. Ama asıl isteğimiz yasal düzenlemenin yapılması. Bunlar rahat rahat bu şirketleri açamamalı ve para toplayamamalı. Kim veriyor bunlara para toplama yetkisini? İşte o olmadığı için bu kadar rahat dolandırabiliyorlar ve rahatlar. Senet veriyor üzerlerine hiçbir şey yok. Rakamların takip edilmesi gerçekten çok zor. Çünkü buraya gelen insanlar dolandırılanların çok az bir kısmı. Çünkü birçoğu gözükmemek, tanınmamak adına utanarak gelmiyorlar ama sorun bizim sorunumuz. Eğer bunun peşine düşersek bunlar biter. Yoksa herkes utanıp gelmezse savcı da bir şey yapamaz polis de bir şey yapamaz. Şikayetçi olmak lazım. Bu şirketlerde dolandırılan binlerce kişi var. Bilinen rakam 50 milyon dolar. Ama ben bununla sınırlı kaldığını zannetmiyorum” diye konuştu.

MAĞDUR, EMEKLİ ÖĞRETMEN CELAL YENİYURT: ‘25 BİN DOLAR BOZDURDUM’

Emekli Öğretmen Celal Yeniyurt, mağdur olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; “Emekli öğretmen olarak 571 bin lira para yatırdım 25 bin dolar bozdurdum. Şirketi adı altında duydum. S.Ü ve Ö.A.'ya gittim. Ahlak elbisesi giymeden din elbisesi giyen bir bayanın sözüne kanarak ben bu paraları yatırdım. ‘Benim amcam Cumhurbaşkanlığı koruyucusu’ diye bizi ikna etti. O iknaya dayanarak biz bu paraları yatırdık. Yatırdığım paranın yüzde 15’ini almak, 6 ay sonra da paranın tamamını çekmek suretiyle yatırdım. Yanına gittiğimde biz bugün vereceğiz yarın vereceğiz dedi. Her seferinde gittiğimizde herhangi bir şey vermedi ve dolandırıldığınızı anladık. Anlayınca ben 12’inci ayın 16’sında savcılığa başvurdum. Diğer Adana'daki arkadaşlar da başvurdu. Maraş'taki arkadaşlar da başvurdu. Antep'teki arkadaşlar da başvurduğunu duydum. Artık bizim bu durumdan kurtulmamız gerek. Yalnız bu kişiler serbestçe dolanabiliyor. Hiçbir şey yapmamışçasına hareket ediyorlar. Mağduruz. Dolandırıldık. Şimdi paramızı alamıyoruz.”