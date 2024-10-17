Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 'Türkiye'de sendikacılık bizim kitapta okuduğumuz gibi yapılmıyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, belediyede bir birimde çalışan ve işten çıkarılan vatandaş için Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Şahin, Türkiye'de sendikacılığın kitapta yazılan gibi yapılmadığını iddia ederek, "A'dan Z'ye özel sektörden kamuya kadar maalesef yanlış bir uygulama var. Teoride yazan başka, pratikte uygulanan başka oluyor. Bundan dolayı da çok mağduriyetler yaşanıyor, bu mağduriyetlerden dolayı da biz sık sık karşı karşıya geliyoruz. Bunu görüşerek çözmeye çalışıyoruz ama bizi illaki sürtüşme, kavga moduna getiriyorlar. Biz bunu istemiyoruz çünkü biz buraya gelene kadar 6 ay belediyeyle görüşmek istedik. Fakat kurumda demek ki işler yolunda gitmiyor, oraya her oturan hak etmiyor. Ben özel kalemin odasına gidiyorum, bu konuyu görüşeceğim. 4 çocuklu bir adamı işten çıkarıyorsunuz, mahkeme bu çıkarma sebebini doğru bulmuyor, bunun çıkarılma sebebi sendikalı değişiklik, baskı diyor. Ben bunu konuşmak için gidiyorum ama özel kalem müdürü on dakika Hamdi Ercüman'ın masasını konuşuyor. Ben dedim bu iş böyle çözülmez, özel kalem müdürü böyle yapıyorsa bu iş çözülmez. Gördünüz işte sizin arkadaş görüştüreyim diyor. Ortada bir sorun var, biz bu sorun çözülsün istiyoruz. İnşallah bu sorun çözülür de 4 çocuklu bir aile mağduriyetten kurtulur. Hatta iş o kadar intikam noktasına gidiyor ki başka bir yere çalışmak için müracaat ediyor, daha önce çalıştıkları yeri soruyorlar, aman almayın deniyor. Yapmayın Nemrut, Firavun olmayın. Bir insanın ekmeğiyle oynamayın. Sen çalışmak istemiyorsan belediyede bir sürü birim var başkasına gönder. İnşallah bir çözüm üretilir de bir aile bu sıkıntıdan kurtulur bizde bunun sevincini yaşarız" şeklinde konuştu.