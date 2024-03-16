Tüketiciler Haftası dolayısıyla özel çocuklara eğitim verildi

15-21 Mart Tüketiciler Haftası kapsamında özel çocuklara tüketici hakları ve beslenme konusunda özel çocuklara bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Biz yıllardır tüketici haftasında, kurumlara, okullara gider tüketici haklarını anlatırdık. Televizyonlar vasıtasıyla, toplantılar vasıtasıyla konferanslar vererek sürekli tüketici hakları konusunda bilgilendirirdik. Bu sene farklı bir etkinlik yapalım diyerek bu kurumdan bize gelen teklif doğrultusunda özel çocuklarımıza da tüketici hakları ve beslenme konusunda bilgi vermeye karar verdik. Sonuçta beslenmeye en çok dikkat etmeleri gereken grup çocuklarımız. Bu bilgilendirmeği sürekli yapacağız. Sadece bir kere değil, kurumlarla görüşüp sürekli hale getirip buralarda eğitimler vermek önemli. En azından gidip nasıl alışveriş yapabilecekleri konusunda, neyi alıp almayacakları konusunda, neyin yararlı, neyin zararlı olduğu konusunda bilgilendirmek adına buraya geldik” ifadelerini kullandı.