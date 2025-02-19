Turgay Aldemir Kayseri'de konuştu: 'Suriye’de Neler Oluyor?'

Aldemir, geçmişte yaşanan Hama ve Halepçe Katliamları ile Irak'taki trajik olayları hatırlatarak, dünya kamuoyunun bu tür olaylara geç tepki verdiğini belirtti. Türkiye'nin, devlet ve millet olarak bu tür durumlar karşısında yeni bir süreç başlattığını ifade eden Aldemir, Kayseri'de 30 Haziran gecesi yaşanan olayların da bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı.

Konferansta, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü ortak çalışmalar, Halep Operasyonu ve güvenli bölgelerin oluşturulması gibi konular da ele alındı. Aldemir, Türkiye'nin Suriye'deki güçleri birleştirerek önemli stratejik adımlar attığını ve Halep'te büyük bir harekât gerçekleştirildiğini belirtti.

Cenevre'de başlayan Suriye Anayasa görüşmeleri'ne de değinen Aldemir, Türkiye'nin uluslararası arenada bu tür iddiaları çürütme konusunda başarılı olduğunu ifade etti. Konferansın sonunda, Türkiye'nin Suriye'deki rolü ve gelecekteki hedefleri hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.