Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Misafirlerini Büyüledi

İngiltere'deki önemli turizm fuarlarında yapılan tanıtım faaliyetlerinin sonucunda, Birleşik Krallık'tan gelen kayakseverler Erciyes'te buluştu. Özellikle Müslüman kayakçılar için büyük önem taşıyan Erciyes, İngiltere'den gelen Müslüman Kayakçılar Kulübü üyelerini de ağırladı.

Müslüman Kayak Kulübü Kurucusu Ali Burhan, Yazar, Fotoğrafçı ve Kayak Eğitmeni Mike Richards, Müslüman Kayak Kulübü Üyesi Sana Luqmani ve Ski Turkish Acentası Ortağı Erdem Kurt, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile birlikte Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Başkan Büyükkılıç misafirlerini sıcak bir şekilde karşıladı ve Kayseri'nin kış turizmi ile ilgili hedeflerini paylaştı. Bu ziyaretin, Erciyes'in gelecekte İngiltere'den daha fazla misafir çekmesine ve uluslararası prestijinin artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Müslüman Kayakçılar Kulübü üyeleri de helal yemekler ve Müslüman bir ülkede bulunmanın rahatlığı açısından burayı muhteşem bulduklarını ifade ettiler.

Erciyes, her geçen yıl daha fazla uluslararası misafire ev sahipliği yaparak Türkiye'nin kış turizminde uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.