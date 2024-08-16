  • Haberler
  • Spor
  • Turgut Doman 3. kez Kayserispor maçı yönetecek

Turgut Doman 3. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

Turgut Doman 3. kez Kayserispor maçı yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Turgut Doman’ın yönettiği maçlarda sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakaya atanan Turgut Doman, üçüncü kez Kayserispor maçında düdük çalacakken, dördüncü kez de Sivasspor maçı yönetecek. Doman’ın yönettiği maçlarda Kayserispor hiç kaybetmezken, Sivasspor ise 1 kez mağlup oldu. Turgut Doman’ın yönettiği Ankaragücü maçını 3-2, Pendikspor maçını 2-0 kazanan Kayserispor, Galatasaray ile oynanan maçta da 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor ise, Eskişehir bölgesi hakeminin yönettiği Karagümrük, Pendikspor ve Esenler Erokspor maçını kazanırken Antalyaspor maçını kaybetmişti.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kırlangıç Vadisi turizme kazandırılacak
Kırlangıç Vadisi turizme kazandırılacak
Şehir Kültür 54. sayısı yine dopdolu
Şehir Kültür 54. sayısı yine dopdolu
Engelli vatandaşların su faturaları yüzde 50 indirimli
Engelli vatandaşların su faturaları yüzde 50 indirimli
Duygulandıran Sergi Cumhuriyet Meydanı'nda
Duygulandıran Sergi Cumhuriyet Meydanı'nda
2. El Kamyon Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
2. El Kamyon Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dikkat! Türkiye obezite sıralamasında dünyada üçüncü
Dikkat! Türkiye obezite sıralamasında dünyada üçüncü