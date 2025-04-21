Turizm Haftası Bayramhacı'da kutlandı: Bayramhacı için seferberlik başlatılıyor

49’uncu Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bayramhacı’da program düzenlendi. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgenin turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için çalışılacağını belirterek, “Bayramhacı tabiatın kendine sunmuş olduğu güzellikleriyle Kapadokya coğrafyasının bir parçası olarak orada görebileceğiniz topoğrafik güzelliklerin birçoğunu kendi içerisinde barındıran bir bölgemiz. Şehrimizin yeni bir turizm lokasyonu olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda burada yapacağımız etkinliklerde bu bölgenin bir turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmış olarak, bir turizm merkezi olarak etkinlikler yapmak nasip olsun” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, seferberlik başlatıldığını söyleyerek, “Bayramhacı’ya her geldiğimde bambaşka bir hava var. Kayseri iddia ile söylüyorum Türkiye’nin en muhteşem şehirlerinden birisi, bu muhteşem şehrin muhteşem yerlerinden birisi de burası. Bayramhacı insanlarıyla beraber kendisine aşık ediyor. 1.5 yıl önce burasıyla ilgili bir karar verdik ve bambaşka bir çehreye, turizm alanına dönüşeceğinin hayalini kurmuştuk. Gelinen ve aranılan bir yer olacağını o zamandan konuşmuştuk ve şimdi artık icraat zamanı. Burası ağaçlandırma istiyor ve Bayramhacı ile ilgili bugünden itibaren bir seferberlik başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Kayseri son dönemlerde sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra önemli bir turizm bölgesi haline geldi. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar Bayramhacı’yı ne yaparız da turizm bölgesi haline getiririz diye kafa yoruyordu. Bizler de defalarca fikir alışverişlerinde bulunduk. Bayramhacı’yı daha çağdaş, günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelen insanların da keyifli, mutlu zaman geçirebilecekleri bir bölgeye ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.