Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası’nda kentin turizm potansiyelini öğrencilerle buluşturuyor.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri’de çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

Bu etkinliklerden biri de İncesu Tahirini Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Erciyes A.Ş.’nin Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun katıldı.

Ziyarette öğrencilere turizmin önemi hakkında bilgiler verildi, Erciyes’in Kayseri turizmi açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Zafer Akşehirlioğlu ve Şükrü Dursun, çocuklara unutulmaz bir sürpriz de yaptı. Öğrencilere, okul müdürünün belirleyeceği bir tarihte Erciyes’e gezi düzenleneceği müjdesi verildi. Bu söz, öğrenciler arasında büyük sevinçle karşılandı.

Ziyaretin sonunda, öğrencilere günün anısına Erciyes hatırası verildi. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli geçen etkinlik, öğrencilerde turizme yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleşen Turizm Haftası etkinlikleri, hafta boyunca kent genelinde çeşitli programlarla devam edecek.