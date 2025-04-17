Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Turizm Haftası kapsamında İncesu Tahirini Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşarak, Erciyes'in turizmdeki rolünü anlattı ve onlara Erciyes'e bir gezi sözü verdiler.

Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası’nda kentin turizm potansiyelini öğrencilerle buluşturuyor.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri’de çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. 

Bu etkinliklerden biri de İncesu Tahirini Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Erciyes A.Ş.’nin Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun katıldı.

Ziyarette öğrencilere turizmin önemi hakkında bilgiler verildi, Erciyes’in Kayseri turizmi açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Zafer Akşehirlioğlu ve Şükrü Dursun, çocuklara unutulmaz bir sürpriz de yaptı. Öğrencilere, okul müdürünün belirleyeceği bir tarihte Erciyes’e gezi düzenleneceği müjdesi verildi. Bu söz, öğrenciler arasında büyük sevinçle karşılandı.

Ziyaretin sonunda, öğrencilere günün anısına Erciyes hatırası verildi. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli geçen etkinlik, öğrencilerde turizme yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladı. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleşen Turizm Haftası etkinlikleri, hafta boyunca kent genelinde çeşitli programlarla devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret
Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret
Kayseri İtfaiyesi İçin 100 Milyon TL'lik Yatırım
Kayseri İtfaiyesi İçin 100 Milyon TL’lik Yatırım
Melikgazi 19 Aileyi Daha 'Faizsiz Sistemle' Ev Sahibi yaptı
Melikgazi 19 Aileyi Daha 'Faizsiz Sistemle' Ev Sahibi yaptı
Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı
Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı
46 şok uygulamada 16 aranan şahıs yakalandı
46 şok uygulamada 16 aranan şahıs yakalandı
Aynı camiden üç kez hırsızlık: Suça sürüklenen çocuklar ve alıcı yakalandı
Aynı camiden üç kez hırsızlık: Suça sürüklenen çocuklar ve alıcı yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!